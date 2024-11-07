  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Президент TOP Rank поделился своими эмоциями после поражения Фьюри в бою против Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент TOP Rank поделился своими эмоциями после поражения Фьюри в бою против Усика

Бокс
Обновлено

Отчасти, для всех это стало неожиданностью

Президент TOP Rank поделился своими эмоциями после поражения Фьюри в бою против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент TOP Rank Тодд Дюбефф вспомнил свои ощущения от победы украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) в бою против Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Если вспомнить первое сражение, то Усик бил по корпусу, а затем удар левой в голову изменил все. Я был в шоке. Перед боем я думал, что есть физическое несоответствие, и оно казалось очень существенным перед поединком. Но как только Тайсон пропустил удар слева, все это исчезло. Исчезли его дистанция и преимущество в габаритах. Фьюри был на задней ноге и обтирал спиной канаты. Тайсон позволил соскользнуть Усику с крючка" – сказал Дюбефф.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Майк Тайсон: Всю жизнь хотел быть величайшим бойцом в истории
yellow-arrow
Беллью: Дюбуа и Паркер провели бы удивительный бой
yellow-arrow
Эдди Хирн хочет организовать пять мегафайтов
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости