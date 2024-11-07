Президент TOP Rank поделился своими эмоциями после поражения Фьюри в бою против Усика

Президент TOP Rank Тодд Дюбефф вспомнил свои ощущения от победы украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) в бою против Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Если вспомнить первое сражение, то Усик бил по корпусу, а затем удар левой в голову изменил все. Я был в шоке. Перед боем я думал, что есть физическое несоответствие, и оно казалось очень существенным перед поединком. Но как только Тайсон пропустил удар слева, все это исчезло. Исчезли его дистанция и преимущество в габаритах. Фьюри был на задней ноге и обтирал спиной канаты. Тайсон позволил соскользнуть Усику с крючка" – сказал Дюбефф.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.