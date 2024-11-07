Непобедимый украинский средневес уже сегодня выйдет на бой за чемпионский титул

Украинский боксер, представитель второго среднего веса Петр Иванов (18-0-2; 13 КО) выйдет на чемпионский поединок уже этой ночью. В Монреале (Канада) наш соотечественник будет бороться за титул IBO с кубинцем Ослейсом Иглесиасом (12-0; 11 КО).

Перед боем боксеры прошли традиционную церемонию взвешивания. Под Ивановым весы показали 75,8 килограмма, тогда как его оппонент оказался на 100 грамм легче – 75,7 килограмм.

Свой последний поединок Петр провел в октябре 2023 года, тогда наш спортсмен победил колумбийца Хуана Боаду. Ослейс в этом году уже трижды выходил на ринг и одержал три досрочных победы.