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Непобедимый украинский средневес уже сегодня выйдет на бой за чемпионский титул

Бокс
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Желаем удачи

Непобедимый украинский средневес уже сегодня выйдет на бой за чемпионский титул

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, представитель второго среднего веса Петр Иванов (18-0-2; 13 КО) выйдет на чемпионский поединок уже этой ночью. В Монреале (Канада) наш соотечественник будет бороться за титул IBO с кубинцем Ослейсом Иглесиасом (12-0; 11 КО).

Перед боем боксеры прошли традиционную церемонию взвешивания. Под Ивановым весы показали 75,8 килограмма, тогда как его оппонент оказался на 100 грамм легче – 75,7 килограмм.

Свой последний поединок Петр провел в октябре 2023 года, тогда наш спортсмен победил колумбийца Хуана Боаду. Ослейс в этом году уже трижды выходил на ринг и одержал три досрочных победы.

Напомним, что ранее президент TOP Rank поделился своими эмоциями после поражения Фьюри в бою против Усика.

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Петр Иванов
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