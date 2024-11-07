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Самый известный британский промоутер поставил Усика на вершину ТОП-5 P4P
Очень приятные слова
Фото: Getty Images
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн составил свой список из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
На своей официальной странице в Instagram специалист ответил на вопросы подписчика и назвал персональный ТОП-5.
Первая позиция – у украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика. Далее чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд. Третий – абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ, четвертый – чемпион WBC во втором самом легком весе Джесси Родригес, а ТОП-5 замыкает экс-чемпион в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.
Напомним, что ранее президент TOP Rank
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