Стало известно, кто станет соперником Фьюри в случае победы над Усиком

Президент TOP Rank Тод Дюбефф рассказал, кто станет следующим соперником Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) в случае его победы в реванше против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0 ; 14 КО).

"Стилистично это будет битва панчера против великого боксера. Это ошеломляющее сражение. Настоящий контраст стилей. К тому же в дивизионе снова может появиться неоспоримый чемпион. Это действительно увлекательно.

Я, конечно, немного сейчас спекулирую. Потому что Тайсону сначала нужно победить Усика, а это довольно сложная задача. Но в случае успеха есть только одно сражение – против Дюбуа.

После этого можно выяснить, кто король супертяжелого веса, в третий раз встретившись с Усиком. Есть много вариантов, которые можно реализовать" – сказал Дюбефф.