Новоизбранный президент США рассказал о поддержке от легендарного чемпиона мира

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассказал, за кого будет болеть в поединке между известным блоггером Джейком Полом и легендарным супертяжем Майком Тайсоном.

"Я знаю их обоих. Джейк потрясающий. И я знаю его, я знаю обоих. Майк тоже отличный. Я видел бой Майка со Спинксом. Я думаю, что я видел больше поединков Майка Тайсона, чем кто-либо другой.

Потом однажды у него было тяжелое сражение с Бастером Дугласом или как его там? Это был отличный поединок. Он проходил в Японии и начинался в семь утра. Должен вам сказать, что оно того стоило. Никто ничего не понимал, включая Майка.

Он отличный парень и, по-моему, отличается от других людей. Майк был очень предан мне и сразу меня поддержал" – сказал Трамп.