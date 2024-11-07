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Новоизбранный президент США рассказал о поддержке от легендарного чемпиона мира
Интересный факт
Getty Images/Global Images Ukraine
Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассказал, за кого будет болеть в поединке между известным блоггером Джейком Полом и легендарным супертяжем Майком Тайсоном.
"Я знаю их обоих. Джейк потрясающий. И я знаю его, я знаю обоих. Майк тоже отличный. Я видел бой Майка со Спинксом. Я думаю, что я видел больше поединков Майка Тайсона, чем кто-либо другой.
Потом однажды у него было тяжелое сражение с Бастером Дугласом или как его там? Это был отличный поединок. Он проходил в Японии и начинался в семь утра. Должен вам сказать, что оно того стоило. Никто ничего не понимал, включая Майка.
Он отличный парень и, по-моему, отличается от других людей. Майк был очень предан мне и сразу меня поддержал" – сказал Трамп.
Напомним, что ранее самый известный британский
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