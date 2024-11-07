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Официально стартовала продажа билетов на реванш Усик-Фьюри
Надеемся на нормальные цены
Getty Images/Global Images Ukraine
21 декабря в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд состоится поединок-реванш с участием чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).
Главный организатор боя, советник Саудовской Аравии при Королевском дворе в ранге министра и нынешний глава Общих развлечений Турки Аль-аш Шейх сообщил, что в свободную продажу поступили первые билеты на поединок. Об этом он рассказал на своей официальной странице в Твиттер.
Tickets have been released for the highly anticipated fight that will determine the title's fate between champions...????— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 6, 2024
Oleksandr Usyk and Tyson Fury in a new clash for the #Usyk2Fury heavyweight world titles ????????
December, 21 ????️
Kingdom Arena ????
Book your ticket now ????️… pic.twitter.com/xzylP6fMnK
Напомним, что первое сражение Усик-Фьюри состоялось 18 мая. Тогда звание абсолютного чемпиона мира раздельным решением судей завоевал украинский боксер.
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