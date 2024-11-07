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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии приобрел авторитетное боксерское издание

Бокс
Обновлено

Начинается новая эра журнала

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии приобрел авторитетное боксерское издание

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказал о покупке авторитетного издания о боксе The Ring.

Слухи об этом ходили уже несколько месяцев.

"Сегодня начинается новая эра для журнала Ring. Оставайтесь с нами", — написал Аль аш-Шейх.

Ранее Аль аш-Шейх сообщил, что 22 февраля 2025 года планируется провести реванш между известными британскими боксёрами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

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