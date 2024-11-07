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ВИДЕО. Майк Тайсон сбил с ног спарринг-партнёра во время тренировки
Американец не теряет форму
фото - talksport.com
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, легендарный американский атлет Майк Тайсон готовится к поединку с соотечественником Джейком Полом.
Во время занятия Майк точным ударом сбил оппонента с ног.
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Напомним, поединок Тайсона и Пола состоится в ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США).
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