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Украинский средневес Иванов проиграл в бою за титул чемпиона мира
Надо больше работать и тренироваться
Украинский боксер, представитель второго среднего веса Петр Иванов (18-1-2; 13 КО) этой ночью провел поединок за чемпионский титул. В Монреале (Канада) наш соотечественник проиграл бой за пояс IBO кубинцу Ослейсу Иглесиасу (13-0; 12 КО).
Поединок завершился в пятом раунде техническим нокаутом. Иванов впервые вышел на ринг в 2024 году, тогда как его соперник уже в четвертый раз подряд одержал досрочную победу. Это поражение стало дебютным в карьере нашего соотечественника.
168LBS CONTENDER— Danny (@dantheboxingman) November 8, 2024
OSLEYS IGLESIAS
WITH THE TKO VICTORY IN THE 5TH ROUND‼️
????????#Boxing #IglesiasIvanov
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pic.twitter.com/CpeybZrNNb
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