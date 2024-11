Украинский средневес Иванов проиграл в бою за титул чемпиона мира

Украинский боксер, представитель второго среднего веса Петр Иванов (18-1-2; 13 КО) этой ночью провел поединок за чемпионский титул. В Монреале (Канада) наш соотечественник проиграл бой за пояс IBO кубинцу Ослейсу Иглесиасу (13-0; 12 КО).

Поединок завершился в пятом раунде техническим нокаутом. Иванов впервые вышел на ринг в 2024 году, тогда как его соперник уже в четвертый раз подряд одержал досрочную победу. Это поражение стало дебютным в карьере нашего соотечественника.

