Фьюри рассказал о своей мотивации в реванше против Усика

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о своей мотивации в поединке-реванше против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует канал Pound 4 Pound with Kamaru & Henry:

"Я с нетерпением жду этого боя. Тот поединок, который был у нас в мае, был равным противостоянием. Он выиграл раздельным решением, так что все могло пойти в любую сторону.

У меня внутри огонь горит еще сильнее. Я хочу пройти туда и вернуть свои титулы. Нужно понимать, что я хочу мести" – сказал британец.