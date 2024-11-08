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Фьюри рассказал о своей мотивации в реванше против Усика
Из этого ничего хорошего не выйдет
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о своей мотивации в поединке-реванше против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует канал Pound 4 Pound with Kamaru & Henry:
"Я с нетерпением жду этого боя. Тот поединок, который был у нас в мае, был равным противостоянием. Он выиграл раздельным решением, так что все могло пойти в любую сторону.
У меня внутри огонь горит еще сильнее. Я хочу пройти туда и вернуть свои титулы. Нужно понимать, что я хочу мести" – сказал британец.
Напомним, что ранее официально
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