Фьюри рассказал о главных ошибках в поединке против Усика

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о своих ошибках в первом поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует канал Pound 4 Pound with Kamaru & Henry:

"Я думаю, что мне нужно сделать некоторые коррективы. У меня должно быть меньше самоуспокоенности и чуть больше сосредоточенности. Меньше клоунады. Я тогда многое показывал на ринге. Занимался шоу-бизнесом, поэтому возился со своим соперником. Я не сосредоточен на 100 процентов. Я играл и получал от этого большое удовольствие. Думаю, что успокоился только тогда, когда меня поймали. Вы же знаете, что такое бокс в тяжелом весе. Требуется только один точный удар, чтобы все изменить.

Я пропустил удар, и это был стоячий нокдаун. Это стояло мне победы, и я проиграл раздельным решениям. Поэтому если смогу продолжать работать со своим импульсом, буду сосредоточен и готов сражаться на протяжении всей дистанции, тогда просто не вижу, как я снова проиграю. Конечно, если представится возможность победить нокаутом, я непременно воспользуюсь этим" – сказал Тайсон.