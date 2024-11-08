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Перспективный американский легковес вызвал Ломаченко на бой

Бокс
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Перспективный американский легковес вызвал Ломаченко на бой

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский легковес Кишон Дэвис (11-0; 7 КО) заявил, что готов выйти на поединок против украинского чемпиона мира по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО). Его слова цитирует SkySport:

"Готов ли я к бою против Ломаченко? Здесь правильнее спросить, готов ли Ломаченко подраться со мной? Я готов уже давно. Если завтра мне поступит предложение провести бой с Джервонтой Дэвисом или Василием Ломаченко, то я не задумываясь подпишу контракт" – сказал Дэвис.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал о главных ошибках в поединке против Усика.

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