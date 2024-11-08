Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перспективный американский легковес вызвал Ломаченко на бой
Поздно, Вася на пенсии
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский легковес Кишон Дэвис (11-0; 7 КО) заявил, что готов выйти на поединок против украинского чемпиона мира по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО). Его слова цитирует SkySport:
"Готов ли я к бою против Ломаченко? Здесь правильнее спросить, готов ли Ломаченко подраться со мной? Я готов уже давно. Если завтра мне поступит предложение провести бой с Джервонтой Дэвисом или Василием Ломаченко, то я не задумываясь подпишу контракт" – сказал Дэвис.
Напомним, что ранее Фьюри рассказал о
Популярное сейчас
- Зеленский рассказал о плане Б в случае прекращения помощи США
- Поражение Динамо, гол и победа Мудрика, а также ничьи Таловерова и Довбика. Главные новости за 7 ноября
- Таблица коэффициентов. Лучшая в сезоне еврокубковая неделя Украины – и все равно сдача позиций
- Уоррен рассказал, почему Джошуа не дает согласия на реванш с Дюбуа
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото