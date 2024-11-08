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Хирн объяснил, почему Джошуа не сможет выйти на реванш против Дюбуа

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Может надо заканчивать

Хирн объяснил, почему Джошуа не сможет выйти на реванш против Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн объяснил, почему его подопечный не выйдет на реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) в следующем поединке.

"Я думаю, что Эй Джей мог бы сразиться с Дюбуа в следующем поединке. Но физически он не готов возвращаться в лагерь, имел несколько повреждений после боя. Честно говоря, 22 февраля Джошуа не получится готовым полностью, но хочет это сделать.

Это очень сложно, но когда тебе звонит Энтони Джошуа и просит позволить ему подраться 22 февраля, ты общаешься с врачом и физиотерапевтом, которые говорят, что физически нельзя начать лагерь через 3-4 недели и быть готовым на сто процентов. Джошуа говорит: "Да, но я могу его победить. Я не хочу упускать возможность провести с ним реванш". Но если мы сделаем все неправильно, то с Джошуа будет покончено" – сказал Хирн.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал о главных ошибках в поединке против Усика.

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Энтони Джошуа Эдди Хирн Дэниэл Дюбуа
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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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