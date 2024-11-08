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Джошуа рассказал, выйдет ли на поединок против Майка Тайсона
Разве что в качестве абсурда
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяжелый Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) рассказал, что никогда не выйдет на выставочный поединок против легенды бокса Майка Тайсона. Слова Эй-Джея цитирует The Mirror:
"Я уважаю Тайона, потому никогда не выйду с ним в ринг. Если я проведу с ним бой, меня возненавидят. Он – легенда.
Майк – лучший боксер современной эпохи. Мир знает только двух чемпионов – Майка Тайсона и Мухаммеда Али. Это два самых известных спортсмена, когда мы говорим о боксерах.
Я не удивлен, что он вернулся в бокс. Ему хватает провести 15 секунд на тренировке и весь мир сходит с ума. Это нормально" – сказал Энтони.
Напомним, ранее Хирн
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