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Джошуа рассказал, выйдет ли на поединок против Майка Тайсона

Бокс
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Разве что в качестве абсурда

Джошуа рассказал, выйдет ли на поединок против Майка Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжелый Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) рассказал, что никогда не выйдет на выставочный поединок против легенды бокса Майка Тайсона. Слова Эй-Джея цитирует The Mirror:

"Я уважаю Тайона, потому никогда не выйду с ним в ринг. Если я проведу с ним бой, меня возненавидят. Он – легенда.

Майк – лучший боксер современной эпохи. Мир знает только двух чемпионов – Майка Тайсона и Мухаммеда Али. Это два самых известных спортсмена, когда мы говорим о боксерах.

Я не удивлен, что он вернулся в бокс. Ему хватает провести 15 секунд на тренировке и весь мир сходит с ума. Это нормально" – сказал Энтони.

Напомним, ранее Хирн объяснил, почему Джошуа не сможет выйти на реванш против Дюбуа.

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Майк Тайсон Энтони Джошуа
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