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Тренер Уайлдера: Скоро мы снова увидим Деонтея в ринге

Бокс

Американец не готов уходить на пенсию

Тренер Уайлдера: Скоро мы снова увидим Деонтея в ринге

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе 39-летний американец Деонтей Уайлдер не планирует завершать карьеру в ближайшее время. Тайсон Фьюри считает, что американскому боксеру нужно задуматься об уходе с бокса.

"Уайлдеру стоит заканчивать карьеру. Он закончился весь после нашего третьего боя. Если по-правильному считать, то я побил его трижды, и после того нокаута в 11-м раунде он растерял всё, что у него когда-то было. В боях с Паркером и Жангом он уже не имел той мощи, что была прежде", — приводит слова Фьюри BoxinScene.

Тренер Уайлдера Малик Скотт не согласен с этим мнением и считает, что его подопечный ещё способен выступать на самом высоком уровне.

"Он определённо хочет снова драться, это точно. В новом году должно произойти что-то хорошее. Уайлдер проводит время с семьёй, отдыхает от боёв, занимается бизнесом. На его стадии карьеры нужны большие паузы и хороший отдых, но он по-прежнему в теме, и скоро мы его снова увидим в ринге", — сказал тренер Уайлдера в интервью BoxingScene.

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