Бывший тренер Усика и Кличко дал прогноз на реванш против Фьюри

Американский специалист, экс-тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Джеймс Али Башир дал прогноз на поединок-реванш против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Первый бой Усика с Фьюри посчитали ближе чем я. Говорят, что он победил на тоненьком. Я этого не увидел. Я не считаю, что он победил на тоненьком. Я думаю, что Усик без вопросов избил его, и Фьюри спасли от нокаута.

По моему мнению, рефери спас Фьюри от нокаута в этом поединке, потому что Усик точно поставил его в положение, в котором бы нокаутировал. Фьюри был готов упасть – мол, получите и распишитесь. Но рефери вмешался и дал немного времени.

Усик знает, что против него ведут нечестную игру, что коммерчески они хотят делать определенные вещи из Фьюри. Здесь замешано много денег, но я верю, что Усик вырвет победу. Он загадка, он найдет способ победить" – сказал специалист.