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Джейк Пол показал видео подготовки к бою с Майком Тайсоном
Блогер усердно готовится к предстоящему поединку
Фото: Твиттер
Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол показал свою подготовку к бою против легендарного бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе 58-летнего Майка Тайсона.
Поединок между Полом и Тайсоном возглавит большой вечер профессионального бокса, который состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США).
Бой пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты и санкционирован как официальный.
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