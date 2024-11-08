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Джейк Пол показал видео подготовки к бою с Майком Тайсоном

Бокс

Блогер усердно готовится к предстоящему поединку

Джейк Пол показал видео подготовки к бою с Майком Тайсоном

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол показал свою подготовку к бою против легендарного бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе 58-летнего Майка Тайсона.

Поединок между Полом и Тайсоном возглавит большой вечер профессионального бокса, который состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США).

Бой пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты и санкционирован как официальный.

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Джейк Пол
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