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Диллиан Уайт: Мы с Чисорой провели бы чудесный бой, даже если бы нам было 60

Бокс

Боксер рассказал о возможном поединке

Диллиан Уайт: Мы с Чисорой провели бы чудесный бой, даже если бы нам было 60

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт (30-3, 20 КО) рассказал, что хотел бы провести бой с Дереком Чисорой (35-13, 23 КО).

"Я хотел бы подраться с Дереком Чисорой. Я хотел бы сразиться с ним еще раз до того, как он уйдет на пенсию, просто из уважения.

Я хотел бы завершить это еще одним чудесным боем. Мы бы с ним провели еще одно чудесное сражение, даже если бы нам было 60", – сказал Уайт.

Напомним, что Уайт дважды побеждал Чисору, последний их бой состоялся в 2018 году.

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Дерек Чисора Диллиан Уайт
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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