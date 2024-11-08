Диллиан Уайт: Мы с Чисорой провели бы чудесный бой, даже если бы нам было 60

Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт (30-3, 20 КО) рассказал, что хотел бы провести бой с Дереком Чисорой (35-13, 23 КО).

"Я хотел бы подраться с Дереком Чисорой. Я хотел бы сразиться с ним еще раз до того, как он уйдет на пенсию, просто из уважения.

Я хотел бы завершить это еще одним чудесным боем. Мы бы с ним провели еще одно чудесное сражение, даже если бы нам было 60", – сказал Уайт.

Напомним, что Уайт дважды побеждал Чисору, последний их бой состоялся в 2018 году.