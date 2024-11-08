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Американский проспект готов провести бой с Ломаченко
Осталось узнать решение украинца
Boxingscene
Один из ведущих проспектов лёгкой весовой категории, американец Кишон Дэвис (11-0, 7 КО), который в ночь с 8 на 9 ноября в Норфолке (США) проведёт бой с аргентинцем Густаво Лэмосом (29-1, 19 КО) за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, заявил о готовности провести бой с чемпионом по этой версии украинцем Василием Ломаченко (18-3, 12 КО).
"Готов ли я к бою против Ломаченко? Здесь правильнее спросить, готов ли Ломаченко подраться со мной? Потому что я готов уже давно. Если завтра ко мне поступит предложение провести бой с Джервонтой Дэвисом или Василием Ломаченко, то я не задумываясь подпишу контракт", — приводит слова Кишона SkySports.
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