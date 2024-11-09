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Эннис и Чухаджян провели финальную церемонию взвешивания перед боем

Бокс
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Еще один шанс для украинца

Эннис и Чухаджян провели финальную церемонию взвешивания перед боем

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

10 ноября в Филадельфии (США) состоится вечер бокса, организованный компанией MatchroomBoxing. Главным событием станет поединок с участием чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF Джарона Эниса (32-0; 29 КО) и обязательного претендента, украинца Карена Чухаджяна (24-2; 13 КО).

Перед сражением традиционно состоялась церемония взвешивания и финальная дуэль взглядов.

Джарон Эннис – 146 фунтов (66.22 кг)

Карен Чухаджян – 146,6 фунтов (66.49 кг)

Прямую трансляцию поединка Чухаджян – Эннис покажет платформа DAZN. Начало трансляции – в ночь на 10 ноября не раньше 03:00 по Киеву.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал о главных ошибках в поединке против Усика.

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