Чухаджян: Я уверен в себе, и я в лучшей форме

Обязательный претендент на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF, украинец Карен Чухаджян (24-2; 13 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против действующего обладателя титула, американца Джарона Эниса (32-0; 29 КО). Его слова цитирует DAZN:

– Почему реванш будет не похож на первый поединок?

– У меня был отличный лагерь. Я уверен в себе и я в лучшей форме. Я подарю вам бой самого высокого уровня.

– Мотивирует ли тебя тот факт, что ты аутсайдер?

– У меня нет давления. У меня есть возможность показать все, что могу. Без проблем.

– Твой прогноз на поединок?

– Не люблю прогнозы, но я выиграю, – сказал Чухаджян.