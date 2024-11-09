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Чухаджян: Я уверен в себе, и я в лучшей форме
Боевое настроение
Обязательный претендент на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF, украинец Карен Чухаджян (24-2; 13 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против действующего обладателя титула, американца Джарона Эниса (32-0; 29 КО). Его слова цитирует DAZN:
– Почему реванш будет не похож на первый поединок?
– У меня был отличный лагерь. Я уверен в себе и я в лучшей форме. Я подарю вам бой самого высокого уровня.
– Мотивирует ли тебя тот факт, что ты аутсайдер?
– У меня нет давления. У меня есть возможность показать все, что могу. Без проблем.
– Твой прогноз на поединок?
– Не люблю прогнозы, но я выиграю, – сказал Чухаджян.
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