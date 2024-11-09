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Эннис обратился к Чухаджяну: В этот раз он от меня не уйдет
Жесткое заявление
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Чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Джарон Эннис (32-0; 29 КО) перед поединком против Карена Чухаджяна (24-2; 13 КО) пообещал нокаутировать нашего соотечественника. Его слова цитирует DAZN:
– Даже несмотря на то, что ты чисто выиграл первое сражение, ожидания настолько высоки, что все ждали только нокаута. Как ты себя чувствуешь из-за таких ожиданий боксерского мира?
– Все хорошо. Но это сражение будет вообще другим. Неважно, что он будет делать: боксировать, попытается ли пойти на меня. Все равно. На этот раз он от меня не уйдет.
– Не давишь ли ты на себя, убеждая, что должен обязательно нокаутировать Чухаджяна?
– Я хочу сделать громкое заявление. Я буду развлекаться, устрою шоу. Это будет вечеринка, – сказал Эннис.
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