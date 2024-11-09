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Мне это не нравится: Бывший тренер Усика раскритиковал бой Тайсон-Пол

Бокс

Отчасти это действительно так

Мне это не нравится: Бывший тренер Усика раскритиковал бой Тайсон-Пол

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский специалист, экс-тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Джеймс Али Башир раскритиковал идею проведения боя между Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом.

"Мне это не нравится. Я не фанат подобных вещей. Возможно, Майку нравится то, что он делает, но мне это не нравится. Я даже не смотрел поединок Роя Джонса против Майка Тайсона. Я посмотрел один раунд и обратил внимание, что мне тяжело наблюдать за подобными вещами. Меня это просто не привлекает, мне ничего не дает. Как человеку из боксерской среды это мне ничего не приносит. Это как развлекательное шоу" – сказал специалист.

Напомним, что ранее бывший тренер Усика и Кличко дал прогноз на реванш против Фьюри.

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Майк Тайсон Александр Усик Джейк Пол
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