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Президент WBC Украина рассказал о донатах Ломаченко на ВСУ
Люди меняются, возможно
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент WBC Украина Николай Ковальчук в комментарии "Чемпиону" рассказал о своем отношении к чемпиону мира в легком весе по версии IBF Василию Ломаченко (18-3; 12 КО).
– Что ждет Ломаченко в Украине? Он останется маргиналом с "православием головного мозга", или здравый смысл возобладает, как это случилось с началом полномасштабной войны с Александром Усиком?
– Я не знаю, что с ним будет. Это только Богу известно.
С одной стороны, Василий делает удивительные заявления. С другой, я слышу от его окружения, что Ломаченко донатит миллионы на ВСУ у себя в регионе. Просто делает это без пиара, не афишируя. Он действительно довольно закрытый человек, не любящий лишней рекламы и шума.
Также есть информация от его окружения, что Ломаченко изменился как человек. Стал скромнее, отверг свою гордость и лишился звездной болезни.
Я не знаю точно, что из этого соответствует действительности. Но знаю, что сплетничать и делать какие-то выводы из отрывочных тезисов из СМИ или высказываний хейтеров не стоит.
Василий – наша гордость как спортсмен, а кто он как украинец, как патриот – покажет время – сказал Ковальчук.
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