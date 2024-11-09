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Умер Вячеслав Узелков, экс-чемпион мира в полутяжелом весе
Искренние соболезнования
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 9 ноября, не стало известного украинского боксера Вячеслава Узелкова. Об этом сообщает Украинская федерация бокса.
Среди достижений нашего соотечественника титулы WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе.
Боксер провел 34 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 30 побед (19 – нокаутом) и потерпел 4 поражения.
Узелков имел проблемы со здоровьем – в 2012 году у него был инсульт. В феврале 2024 года Узелков был госпитализирован и перенес операцию на сердце. Спортсмену было 45 лет.
Редакция UA-Футбол выражает искренние соболезнования родным и близким боксера. Светлая память украинскому чемпиону!
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