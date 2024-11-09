Умер Вячеслав Узелков, экс-чемпион мира в полутяжелом весе

Сегодня, 9 ноября, не стало известного украинского боксера Вячеслава Узелкова. Об этом сообщает Украинская федерация бокса.

Среди достижений нашего соотечественника титулы WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе.

Боксер провел 34 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 30 побед (19 – нокаутом) и потерпел 4 поражения.

Узелков имел проблемы со здоровьем – в 2012 году у него был инсульт. В феврале 2024 года Узелков был госпитализирован и перенес операцию на сердце. Спортсмену было 45 лет.