Чухаджян проиграл Эннису титульный поединок, но снова прошел полную дистанцию

В ночь с 9 на 10 ноября в Wells Fargo Center (Филадельфия, США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок с участием украинского боксера, представителя полусреднего веса Карена Чухаджяна (24-3; 13 КО). Наш соотечественник в борьбе за титул чемпиона мира по версии IBF уступил Джарону Эннису (33-0; 29 КО).

Несмотря на то, что американец обещал завершить встречу нокаутом, поединок длился все отведенные 12 раундов. В пятой трехминутке Карен побывал в нокдауне, но смог подняться и продолжить борьбу. Решение судей – единогласная победа Энниса со счетом 119-107, 117-109, 116-110 .

Напомним, что это уже второй поединок для Джарона и Чухаджяна. В начале 2023 года американец также победил украинца единогласным решением судей.

Chukhadzhian takes a knee in the fifth! ⚔️#EnnisChukhadzhian | @DAZNBoxing pic.twitter.com/qtA7EElmp7