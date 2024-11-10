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Промоутер Джошуа рассказал о деталях травмы Эй-Джея

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Ничего серьезного

Промоутер Джошуа рассказал о деталях травмы Эй-Джея

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о деталях травмы своего подопечного и назвал приблизительное время для восстановления.

"Никаких серьезных травм. У каждого бойца есть свои проблемы во время тренировочного лагеря, особенно если ты тяжеловес, который тренируется каждый день и очень жестко спаррингирует.

Нет ничего, что могло бы перерасти в долгосрочную проблему. После тяжелой подготовки и такого поражения как в бою с Дюбуа невозможно быть на 100 процентов здоровым, вот и все.

Разрыва бицепса нет, как об этом говорят. Есть небольшой износ, из-за которого Джошуа не может приступить к тренировочному лагерю. Он не может тренироваться с той же интенсивностью, с которой хотел бы" – сказал Хирн.

Напомним, что ранее президент WBC Украина рассказал о донатах Ломаченко на ВСУ.

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Источник:
BS
Опубликовал: Андрей Хижняк
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