Чухаджян-Эннис: Статистика ударов по итогам чемпионского боя

В ночь с 9 на 10 ноября в Wells Fargo Center (Филадельфия, США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок с участием украинского боксера, представителя полусреднего веса Карена Чухаджяна (24-3; 13 КО). Наш соотечественник в борьбе за титул чемпиона мира по версии IBF уступил Джарону Эннису (33-0; 29 КО).

Вашему вниманию статистика ударов от обоих боксеров по итогам поединка:

Американец выбросил 730 ударов (224 точных), у Чухаджяна 552 выброшенных удара (173 точных). Украинец донес больше ударов, чем любой другой соперник Энниса до этого.

По джебам – 47 на 45, силовые удары 177-128 в пользу Джарона.