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Чухаджян-Эннис: Статистика ударов по итогам чемпионского боя
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Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 9 на 10 ноября в Wells Fargo Center (Филадельфия, США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок с участием украинского боксера, представителя полусреднего веса Карена Чухаджяна (24-3; 13 КО). Наш соотечественник в борьбе за титул чемпиона мира по версии IBF уступил Джарону Эннису (33-0; 29 КО).
Вашему вниманию статистика ударов от обоих боксеров по итогам поединка:
Американец выбросил 730 ударов (224 точных), у Чухаджяна 552 выброшенных удара (173 точных). Украинец донес больше ударов, чем любой другой соперник Энниса до этого.
По джебам – 47 на 45, силовые удары 177-128 в пользу Джарона.
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