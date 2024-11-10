  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Чухаджян-Эннис: Статистика ударов по итогам чемпионского боя
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чухаджян-Эннис: Статистика ударов по итогам чемпионского боя

Бокс
Обновлено

Было интересно

Чухаджян-Эннис: Статистика ударов по итогам чемпионского боя

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 ноября в Wells Fargo Center (Филадельфия, США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок с участием украинского боксера, представителя полусреднего веса Карена Чухаджяна (24-3; 13 КО). Наш соотечественник в борьбе за титул чемпиона мира по версии IBF уступил Джарону Эннису (33-0; 29 КО).

Вашему вниманию статистика ударов от обоих боксеров по итогам поединка:

Чухаджян-Эннис: Статистика ударов по итогам чемпионского боя - изображение 1

Американец выбросил 730 ударов (224 точных), у Чухаджяна 552 выброшенных удара (173 точных). Украинец донес больше ударов, чем любой другой соперник Энниса до этого.

По джебам – 47 на 45, силовые удары 177-128 в пользу Джарона.

По теме
yellow-arrow
Чухаджян проиграл Эннису титульный поединок, но снова прошел полную дистанцию
yellow-arrow
Умер Вячеслав Узелков, экс-чемпион мира в полутяжелом весе
yellow-arrow
Президент WBC Украина рассказал о донатах Ломаченко на ВСУ
Карен Чухаджян
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости