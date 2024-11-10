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Чухаджян – о поражении от Энниса: Я ждал от себя большего
Надо работать
Украинский боксер, представитель полусреднего веса Карен Чухаджян (24-3; 13 КО) прокомментировал
"Я ждал от себя большего. Я думал, что выиграю. Мне так казалось, но Эннис очень хорош, он это заслужил. Я считаю, что Эннис – будущий абсолютный чемпион мира в полусреднем весе, и он этого заслуживает.
Показалось ли мне, что я поразил его? На самом деле нет. Я старался, но не увидел, что поразил его. Возможно, я смогу сказать, когда посмотрю поединок в записи, но в бою я этого не почувствовал.
Первое наше сражение было ужасным. В этом поединке я наносил больше ударов, добился успеха. Правда, я получил больше потерь, но это того стоило" – сказал украинец.
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