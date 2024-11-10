Промоутер Энниса похвалил Чухаджяна и раскритиковал своего подопечного

Промоутер чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF Джарона Энниса (33-0; 29 КО) Эдди Хирн недоволен выступлением своего подопечного в поединке против украинца Карена Чухаджяна (24-3; 13 КО).

"Это было замечательное выступление Чухаджяна. Они сказали, что на этот раз устроят представление и сделали это.

"Бутс" не всегда включался. Вроде бы он сражается с бойцом, которого боится. На этой неделе я обратил внимание, что он толще, чем обычно в 147 фунтах" – сказал Хирн.

Статистика ударов Чухаджян-Эннис