Шакур – о Чухаджяне: Вышел на ринг и показал себя с лучшей стороны

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) прокомментировал выступление украинского боксера Карена Чухаджяна (24-3; 13 КО) в титульном поединке против чемпиона мира по версии IBF Джарона Энниса (33-0; 29) ).

"На этом уровне мы не сражаемся с таксистами, как вы думаете. Карен действительно хороший боец, он вышел на ринг и показал себя с лучшей стороны. Он был здесь, чтобы разрушить сегодняшнее шоу, но уважение Эннису за то, что тот не позволил Карену этого сделать" – написал Шакур на своей странице в Твиттер.