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Шакур – о Чухаджяне: Вышел на ринг и показал себя с лучшей стороны
Похвала от чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) прокомментировал
"На этом уровне мы не сражаемся с таксистами, как вы думаете. Карен действительно хороший боец, он вышел на ринг и показал себя с лучшей стороны. Он был здесь, чтобы разрушить сегодняшнее шоу, но уважение Эннису за то, что тот не позволил Карену этого сделать" – написал Шакур на своей странице в Твиттер.
Напомним, что ранее промоутер Энниса
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