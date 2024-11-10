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Шакур – о Чухаджяне: Вышел на ринг и показал себя с лучшей стороны

Бокс
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Похвала от чемпиона

Шакур – о Чухаджяне: Вышел на ринг и показал себя с лучшей стороны

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) прокомментировал выступление украинского боксера Карена Чухаджяна (24-3; 13 КО) в титульном поединке против чемпиона мира по версии IBF Джарона Энниса (33-0; 29) ).

"На этом уровне мы не сражаемся с таксистами, как вы думаете. Карен действительно хороший боец, он вышел на ринг и показал себя с лучшей стороны. Он был здесь, чтобы разрушить сегодняшнее шоу, но уважение Эннису за то, что тот не позволил Карену этого сделать" – написал Шакур на своей странице в Твиттер.

Напомним, что ранее промоутер Энниса похвалил Чухаджяна и подверг критике своего подопечного.

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