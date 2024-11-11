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Шакур – об отношении к Ломаченко: Я в значительной степени потерял уважение к нему

Бокс
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Это действительно непонятное поведение

Шакур – об отношении к Ломаченко: Я в значительной степени потерял уважение к нему

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) рассказал о своем отношении к чемпиону по версии IBF Василию Ломаченко (18-3; 12 КО).

"Я закончил с Ломаченко. Я думаю, что он слился. Когда мы последний раз виделись на поединке, он подошел и беспечно говорил, но потом не захотел выходить на боксерский ринг. Я считаю, что Ломаченко слился.

Я уважаю все, чего он достиг в боксе, но в последнее время я в значительной степени потерял уважение к нему из-за нашего спора. Он был дерзким вне ринга, но не захотел выходить на ринг и решать наши вопросы. Я даже не вижу для него смысла боксировать, если он не подерется со мной или Джервонтой Дэвисом. Какой смысл боксировать? Что он будет делать?

Я считаю, что он может заработать лёгкие деньги. Пусть зарабатывает, если это так, но не вспоминай себя в разговорах с нами, потому что ты даже не дерешься" – сказал Шакур.

Напомним, что свой крайний поединок Ломаченко провел 12 мая, победив австралийца Джорджа Камбососа (21-3; 10 КО). После боя Василий больше не говорил о своих дальнейших планах, а некоторые аналитики утверждают, что украинец уже завершил карьеру.

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Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
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Источник:
youtube
Опубликовал: Андрей Хижняк
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