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Известный китайский супертяж пожелал Усику победы в реванше против Фьюри
И, конечно, вызвал на бой
Getty Images/Global Images Ukraine
Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1; 22 КО) рассказал, за кого будет болеть в реванше между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34- 1-1; 24 КО).
"Я надеюсь, что Усик победит, потому что я фанат его стиля. Мне очень нравится, как он боксирует, но посмотрим, внесет ли свои коррективы Тайсон Фьюри. Хочу ли я боя с победителем реванша? Конечно, я сделаю это" – сказал Чжан.
Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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