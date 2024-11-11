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Экс-тренер Джошуа рассказал, завершит ли карьеру Энтони после поражения от Дюбуа

Бокс
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Это будет бесславный финиш

Экс-тренер Джошуа рассказал, завершит ли карьеру Энтони после поражения от Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-тренер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Роберт Гарсия поделился своими мыслями по поводу дальнейшего развития карьеры своего бывшего подопечного.

"Джошуа мог бы завершить карьеру, если бы этого захотел. Он сказал, что заработал много денег. Джошуа – очень умный человек, он грамотно инвестировал свои деньги. Он имеет хорошие виды бизнеса.

Я был возле него около четырех месяцев. Он не один из пафосных ребят, он не ездит на пафосных машинах. Джошуа ездит на обычном автомобиле, как и все остальные. Он проводит время с семьей и друзьями. Он не пафосный юноша. Джошуа больше не нужно сражаться, но он любит бокс, любит оставаться в форме. После такого поражения, когда все списали его со счетов, он любит возвращаться и доказывать, что все ошибаются" – сказал Гарсия.

Напомним, что ранее Шакур рассказал о своем отношении к Ломаченко.

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Энтони Джошуа Роберт Гарсия
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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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