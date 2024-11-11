Хирн предложил для Чухаджяна нового соперника

Глава промоутерской компании MatchroomBoxing Эдди Хирн предложил нового соперника для Карена Чухаджяна (24-3; 13 КО) после поражения украинца в бою против чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF Джарона Энниса (33-0; 29 КО). Слова специалиста цитирует Boxing247:

"Карен, я могу устроить тебе хорошее сражение. Я скажу, что нужно сделать. Нужно устроить бой Чухаджяна и Коббса. Если Блэр сможет победить украинца, я устрою ему серьезное сражение" – сказал Хирн.