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Хирн предложил для Чухаджяна нового соперника

Бокс
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Хирн предложил для Чухаджяна нового соперника

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава промоутерской компании MatchroomBoxing Эдди Хирн предложил нового соперника для Карена Чухаджяна (24-3; 13 КО) после поражения украинца в бою против чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF Джарона Энниса (33-0; 29 КО). Слова специалиста цитирует Boxing247:

"Карен, я могу устроить тебе хорошее сражение. Я скажу, что нужно сделать. Нужно устроить бой Чухаджяна и Коббса. Если Блэр сможет победить украинца, я устрою ему серьезное сражение" – сказал Хирн.

Напомним, что ранее экс-тренер Джошуа рассказал, завершит ли карьеру Энтони после поражения от Дюбуа.

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