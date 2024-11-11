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Белью вспомнил поражение в бою против Усика, это было шесть лет назад

Бокс
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Белью вспомнил поражение в бою против Усика, это было шесть лет назад

Фото: sport.24tv

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский боксер, представитель крузервейта Тони Белью, вспомнил свой поединок против украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО), который состоялся шесть лет назад в Лондоне.

"Спасибо, тренер. Я старался изо всех сил. Я не мог мечтать о лучшем тренере или команде в моем углу", - написал Беллью на своей странице в Х.

Напомним, бой Усик-Белью завершился победой украинского боксера нокаутом в девятом раунде.

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