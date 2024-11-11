  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Первый поединок Усик-Фьюри отобразили в качестве комикса. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый поединок Усик-Фьюри отобразили в качестве комикса. Фото

Бокс
Обновлено

Удивительная интерпретация

Первый поединок Усик-Фьюри отобразили в качестве комикса. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) отразили в комиксе. Об этом сообщил Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх.

Просмотреть полностью комикс можно, перейдя по ссылке в посте:

Напомним, первый поединок Усик-Фьюри состоялся 18 мая 2024 года и завершился победой украинца раздельным решением судей. Второй поединок запланирован на 21 декабря, местом проведения станет Саудовская Аравия.

По теме
yellow-arrow
Белью вспомнил поражение в бою против Усика, это было шесть лет назад
yellow-arrow
Хирн предложил для Чухаджяна нового соперника
yellow-arrow
Экс-тренер Джошуа рассказал, завершит ли карьеру Энтони после поражения от Дюбуа
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости