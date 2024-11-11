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Первый поединок Усик-Фьюри отобразили в качестве комикса. Фото
Удивительная интерпретация
Getty Images/Global Images Ukraine
Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) отразили в комиксе. Об этом сообщил Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх.
Просмотреть полностью комикс можно, перейдя по ссылке в посте:
#RingOfFire returns in a comic book that captures every intense moment of the fight ???? The art, the action, the story—it’s all here ???????? Download a copy and experience the legend up close????scan the QR code and download a copy now????https://t.co/iuKFiVwQKy#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/VkfQarp62Y— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 10, 2024
Напомним, первый поединок Усик-Фьюри состоялся 18 мая 2024 года и завершился победой украинца раздельным решением судей. Второй поединок запланирован на 21 декабря, местом проведения станет Саудовская Аравия.
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