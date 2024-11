Первый поединок Усик-Фьюри отобразили в качестве комикса. Фото

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) отразили в комиксе. Об этом сообщил Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх.

Просмотреть полностью комикс можно, перейдя по ссылке в посте:

#RingOfFire returns in a comic book that captures every intense moment of the fight ???? The art, the action, the story—it’s all here ???????? Download a copy and experience the legend up close????scan the QR code and download a copy now????https://t.co/iuKFiVwQKy#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/VkfQarp62Y