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Тайсон рассказал о самом тяжелом периоде жизни: Эта авария разрушила все

Бокс

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Тайсон рассказал о самом тяжелом периоде жизни: Эта авария разрушила все

фото - talksport.com

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Легенда супертяжелого дивизиона Майк Тайсон рассказал об одной из своих травм, которая по словам спортсмена больше всего повлияла на его карьеру.

"Я был на тренировке и сильно задел тяжелую сумку. Я едва ходил и увидел эту штуку (гироскутер – прим). Мой тренер крикнул, чтобы я ничего не трогал. Я не послушался. Я упал, когда ездил. Мне пришлось совершить операцию.

В больнице я увидел много людей, которые имели такие же травмы. Они все упали и получили разные травмы. Эта авария разрушила и изменила мою жизнь. Когда я падал, было ощущение, что вся земля дрожит" – сказал Тайсон.

Напомним, что свой следующий бой Майк проведет 15 ноября против блоггера Джейка Пола в Техасе (США).

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Источник:
middleeasy
Опубликовал: Андрей Хижняк
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