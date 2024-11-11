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Тайсон рассказал о самом тяжелом периоде жизни: Эта авария разрушила все
Интересная история
фото - talksport.com
Легенда супертяжелого дивизиона Майк Тайсон рассказал об одной из своих травм, которая по словам спортсмена больше всего повлияла на его карьеру.
"Я был на тренировке и сильно задел тяжелую сумку. Я едва ходил и увидел эту штуку (гироскутер – прим). Мой тренер крикнул, чтобы я ничего не трогал. Я не послушался. Я упал, когда ездил. Мне пришлось совершить операцию.
В больнице я увидел много людей, которые имели такие же травмы. Они все упали и получили разные травмы. Эта авария разрушила и изменила мою жизнь. Когда я падал, было ощущение, что вся земля дрожит" – сказал Тайсон.
Напомним, что свой следующий бой Майк проведет 15 ноября против блоггера Джейка Пола в Техасе (США).
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