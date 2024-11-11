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Уайлдер впервые за долгое время появился на публике и сделал несколько громких заявлений

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Комментарий американца

Уайлдер впервые за долгое время появился на публике и сделал несколько громких заявлений

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-4-1; 42 КО) рассказал о деталях своих двух крайних поединков.

"Я сломал руку еще в ноябре. Я не знал. У меня было два разрыва в плече. Я чувствовал боль, но думал, что это старые травмы.

Но недавно мне сделали МРТ, и там все было плохо, я не знал, потому что у меня высокая переносимость боли" – сказал Уайлдер, комментируя поражение от Паркера и Чжилея.

Также Деонтей обратился к Фрэнсису Нганну:

"Лучше еще впереди. Да, мы все еще продолжаем. Мы все еще здесь. Фрэнсис, я сочувствую твоей потере. Я могу только вообразить, как это потерять ребенка, но надеюсь никогда не почувствовать этого.

Я надеюсь, что жизнь у тебя, брат, складывается прекрасно. Бой – разговор, который я все еще ищу, чтобы вмешаться и поговорить о нем" – сказал Уайлдер.

Напомним, что ранее Тайсон рассказал о самом тяжелом периоде жизни.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Хижняк
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