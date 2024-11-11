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Названы гонорары Майка Тайсона и Джейка пола за бой

Бокс

Легенда бокса получит более скромную сумму

Названы гонорары Майка Тайсона и Джейка пола за бой

Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский видеоблогер Джейк Пол заявил на пресс-конференции, что заработает около $ 40 млн за предстоящий поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира соотечественником Майком Тайсоном.

По информации источников, гонорар Тайсона в два раза меньше — $ 20 млн.

Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального. Всего на счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед и шесть поражений.

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