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Названы гонорары Майка Тайсона и Джейка пола за бой
Легенда бокса получит более скромную сумму
Getty Images
Американский видеоблогер Джейк Пол заявил на пресс-конференции, что заработает около $ 40 млн за предстоящий поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира соотечественником Майком Тайсоном.
По информации источников, гонорар Тайсона в два раза меньше — $ 20 млн.
Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального. Всего на счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед и шесть поражений.
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