Названы гонорары Майка Тайсона и Джейка пола за бой

Американский видеоблогер Джейк Пол заявил на пресс-конференции, что заработает около $ 40 млн за предстоящий поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира соотечественником Майком Тайсоном.

По информации источников, гонорар Тайсона в два раза меньше — $ 20 млн.

Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального. Всего на счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед и шесть поражений.