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Уайлдер: Я открыт к тому, чтобы поговорить о поединке с Нганну
Американец по-прежнему надеется, что ему удастся провести бой
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе 39-летний американец Деонтей Уайлдер ответил, готов ли он провести бой по правилам бокса с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе, а ныне бойцом PFL камерунцем Фрэнсисом Нганну.
"С тех пор как я провёл свой последний бой, мне поступило много предложений. Даже по поводу поединка с Фрэнсисом. Надеюсь, у него всё хорошо. Приношу ему свои соболезнования. Не могу представить, каково это — потерять своего ребёнка. Надеюсь, что никогда не испытаю ничего подобного. Хочу верить, что у тебя всё в порядке, братишка. Я по-прежнему открыт к тому, чтобы поговорить о нашем поединке", — приводит слова Уайлдера портал Bloody Elbow.
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