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Джейк Пол: Моя мама не будет включать наш бой с Тайсоном, потому что не может смотреть, как Майк бьёт

Бокс

Боксер высказался о предстоящем поединке

Джейк Пол: Моя мама не будет включать наш бой с Тайсоном, потому что не может смотреть, как Майк бьёт

Фото: sport24.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный блогер и боксёр американец Джейк Пол ответил, боится ли он силы ударов легендарного боксёра соотечественника Майка Тайсона.

"Да, действительно. Моя мама даже не может смотреть на то, как Майк бьёт. Она не будет включать наш поединок, поскольку её пугают его удары", — приводит слова Пола аккаунт Parry Punch в X.

Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального.

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