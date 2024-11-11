Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джейк Пол: Моя мама не будет включать наш бой с Тайсоном, потому что не может смотреть, как Майк бьёт
Боксер высказался о предстоящем поединке
Фото: sport24.ru
Известный блогер и боксёр американец Джейк Пол ответил, боится ли он силы ударов легендарного боксёра соотечественника Майка Тайсона.
"Да, действительно. Моя мама даже не может смотреть на то, как Майк бьёт. Она не будет включать наш поединок, поскольку её пугают его удары", — приводит слова Пола аккаунт Parry Punch в X.
Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лидер Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах Лиги наций
- Ярмоленко забив 150-й гол за Динамо, у лидера - 163. Только два эти футболиста достигали отметки в полутора сотни
- "Мне будет очень обидно". Анчелотти поговорил с сыном о будущем Лунина в Реале
- Умер Вячеслав Узелков, экс-чемпион мира в полутяжелом весе
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн