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Майк Тайсон: Не вижу для себя никаких рисков в бою с Полом

Бокс

Американец уверен в своих силах

Майк Тайсон: Не вижу для себя никаких рисков в бою с Полом

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон заявил, что поставит приличную сумму на свою победу в поединке с известным блогером соотечественником Джейком Полом.

"Сейчас я хорош, прямо как раньше. Не вижу для себя никаких рисков. Хорош ли Джейк Пол? Мне кажется, вполне, чтобы драться со мной. Знаю, что многие считают меня андердогом. Поставлю неплохую сумму на свою победу", — сказал Тайсон в интервью на YouTube-канале Manouk Akopyan.

Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального.

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