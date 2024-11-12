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Один из самых известных аналитиков оценил шансы Фьюри в реванше против Усика

Бокс
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Экспертное мнение

Один из самых известных аналитиков оценил шансы Фьюри в реванше против Усика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный аналитик Карл Фроч поделился своими мыслями по поводу поединка-реванша между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) .

"Это бокс в сверхтяжелом весе, так что у Фьюри всегда будет шанс. Возможно, Тайсону придется прибавить немного в весе, но максимум три-четыре фунта. Это может помочь ему в бою, но он не потеряет физическую форму. А для этого реванша он должен быть в самой лучшей форме в карьере.

Тайсон должен наносить больше ударов, действовать последовательно, раунд за раундом. Он должен нападать на Усика со стартового и до финального гонга. Проблема в том, что если Фьюри начнет хорошо в начале, может выдохнуться во второй половине поединка. Я сомневаюсь, что он уже способен пройти 12 раундов в высоком темпе. Тайсон прошел пик в своей карьере.

Я знаю, как сразиться в 35 лет на элитном уровне. Я мог бы выступать и в 40 на этом уровне, но уже далеко не в самой лучшей форме. Фьюри должен придумать, как ему обойти все это. Нужно быть в форме, быть точным и избегать ударов, потому что Усик очень хорош" – сказал Фроч.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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