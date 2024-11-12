Промоутер Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о ближайших планах своего подопечного и прокомментировал реванш Усик-Фьюри. Его слова цитирует Boxing Scene:

"Вы увидите Джошуа в мае или июне, и я думаю, что он отчаянно хочет провести реванш с Дэниелом Дюбуа, но, очевидно, победит или проиграет Тайсон Фьюри 21 декабря, это будет бой, от которого очень трудно будет отказаться. Эти двое должны встретиться, прежде чем все закончится. И это может оказаться следующим.

Победа или поражение. Если Фьюри победит, это будет фантастика. Он сможет защитить свой титул чемпиона мира против Энтони Джошуа. Если он проиграет, то это будет последний танец для обоих. В любом случае это будет убедительно.

Я хочу, чтобы Фьюри победил Усика. Я хочу, чтобы Фьюри стал чемпионом мира, потому что этого хочет Джошуа, чтобы попытаться стать трижды чемпионом мира. Вот почему он хочет провести реванш из Дюбуа, потому что там есть шанс получить титул чемпиона мира. Посмотрим, что произойдет 21 декабря" – сказал Хирн.