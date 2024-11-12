Джошуа – о поединке Тайсон-Пол: Я молюсь о Майке

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) поделился своими мыслями по поводу поединка с участием блогера Джейка Пола и легенды бокса Майка Тайсона. Его слова цитирует talkSPORT:

"Знаете, почему Майк проиграет? Тайсон уже стар. Я молюсь, чтобы он вышел здоровым. Я думаю, что Джейк Пол победит благодаря своей молодости" – сказал Джошуа.

Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Техасе (США), ожидается присутствие 90 тысяч болельщиков.