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Джошуа – о поединке Тайсон-Пол: Я молюсь о Майке
Неужели все так плохо
Британский супертяж Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) поделился своими мыслями по поводу поединка с участием блогера Джейка Пола и легенды бокса Майка Тайсона. Его слова цитирует talkSPORT:
"Знаете, почему Майк проиграет? Тайсон уже стар. Я молюсь, чтобы он вышел здоровым. Я думаю, что Джейк Пол победит благодаря своей молодости" – сказал Джошуа.
Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Техасе (США), ожидается присутствие 90 тысяч болельщиков.
Промоутер Джошуа
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