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Джошуа – о поединке Тайсон-Пол: Я молюсь о Майке

Бокс

Неужели все так плохо

Джошуа – о поединке Тайсон-Пол: Я молюсь о Майке

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) поделился своими мыслями по поводу поединка с участием блогера Джейка Пола и легенды бокса Майка Тайсона. Его слова цитирует talkSPORT:

"Знаете, почему Майк проиграет? Тайсон уже стар. Я молюсь, чтобы он вышел здоровым. Я думаю, что Джейк Пол победит благодаря своей молодости" – сказал Джошуа.

Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Техасе (США), ожидается присутствие 90 тысяч болельщиков.

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