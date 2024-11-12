Пол рассказал о дальнейших планах после поединка против Тайсона

Известный блоггер Джейк Пол рассказал о своих планах после поединка против легенды бокса Майка Тайсона.

"Следующим будет Канело. Бой с Тайсоном докажет, что я лицо бокса, самый популярный боец. Мой бой против Канело в тяжелом весе за чемпионский титул – самый большой в боксе, даже больше, чем бой против Тайсона.

Это сражение имеет смысл. Канело скоро завершит с боксом, и он захочет сорвать последний куш. А я докажу, что не лгал относительно Канело и совершу самую большую сенсацию в истории бокса" – сказал Джейк.