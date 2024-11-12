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Пол рассказал о дальнейших планах после поединка против Тайсона

Бокс
Обновлено

Надо еще победить

Пол рассказал о дальнейших планах после поединка против Тайсона

Фото: Твиттер

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный блоггер Джейк Пол рассказал о своих планах после поединка против легенды бокса Майка Тайсона.

"Следующим будет Канело. Бой с Тайсоном докажет, что я лицо бокса, самый популярный боец. Мой бой против Канело в тяжелом весе за чемпионский титул – самый большой в боксе, даже больше, чем бой против Тайсона.

Это сражение имеет смысл. Канело скоро завершит с боксом, и он захочет сорвать последний куш. А я докажу, что не лгал относительно Канело и совершу самую большую сенсацию в истории бокса" – сказал Джейк.

Напомним, что ранее Джошуа дал прогноз на поединок Тайсон-Пол.

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Майк Тайсон Джейк Пол
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