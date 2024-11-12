  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Шатерникова рассказала о причине смерти Узелкова
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шатерникова рассказала о причине смерти Узелкова

Бокс
Обновлено

Просто не укладывается в голове

Шатерникова рассказала о причине смерти Узелкова

Фото: ua.tribuna.com

Новина українською

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала о причине смерти украинского боксера, экс-чемпиона мира Вячеслава Узелкова.

"Там шансов не было. Тромбов было много. Это не произошло внезапно" – сказала Алина.

Отмечается, что после остановки сердца врачам удалось возобновить его работу, однако боксер из комы уже не вышел.

"Я не могла не поехать. Я поехала в 5 утра, чтобы до 9 быть на прощании. Всю дорогу вспоминала разные истории из его боксерской жизни. Запомнились его красивая улыбка и взгляд, с которым он смотрел на соперника в бою".

Напомним, что Узелкову было 45 лет.

По теме
yellow-arrow
Пол рассказал о дальнейших планах после поединка против Тайсона
yellow-arrow
Джошуа – о поединке Тайсон-Пол: Я молюсь о Майке
yellow-arrow
Промоутер Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри
Алина Шатерникова
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
tribuna.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости