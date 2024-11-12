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Шатерникова рассказала о причине смерти Узелкова
Просто не укладывается в голове
Фото: ua.tribuna.com
Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала о причине смерти украинского боксера, экс-чемпиона мира Вячеслава Узелкова.
"Там шансов не было. Тромбов было много. Это не произошло внезапно" – сказала Алина.
Отмечается, что после остановки сердца врачам удалось возобновить его работу, однако боксер из комы уже не вышел.
"Я не могла не поехать. Я поехала в 5 утра, чтобы до 9 быть на прощании. Всю дорогу вспоминала разные истории из его боксерской жизни. Запомнились его красивая улыбка и взгляд, с которым он смотрел на соперника в бою".
Напомним, что Узелкову было 45 лет.
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