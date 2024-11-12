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Главный тренер олимпийской сборной по боксу завершает свою работу в команде

Бокс
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Главный тренер олимпийской сборной по боксу завершает свою работу в команде

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в следующем году не будет возглавлять нашу команду. Об этом сам специалист заявил в интервью Спорт 24:

– После Игр в Париже уже отдохнули? Строите ли планы на следующую Олимпиаду?

– У меня контракт истекает 31 декабря этого года. Главным тренером сборной я уже не буду и, соответственно, не буду работать с командой. Думаю, пришло время. Есть много как молодых и многообещающих, так и опытных тренеров. А я свое отработал.

– Но ведь хорошо работали. На Играх-2024 у нас три золота, одно из которых – в боксе.

– У меня была договоренность с руководством федерации, когда ее председателем был Кирилл Шевченко: я еще год работаю, а когда соглашение истекает, то все иду. Конечно, были цели. Именно боксеры должны были принести стране золотую медаль. Я с задачей справился.

Работа в должности главного тренера сборной требует много сил, здоровья, должно быть много желания. Это очень серьезная работа. А я уже старший мужчина, мне сложно ездить, летать, работать, – сказал Сосновский.

Напомним, что ранее Шатерникова рассказала о причине смерти Узелкова.

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