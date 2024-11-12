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Фьюри: Если кто-то вам скажет, что он готов выходить в ринг за небольшие деньги – он лжец
Судит по себе
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о важности денег в современном боксе. Его слова цитирует bjpenn.com:
"Я выступаю за то, чтобы нам платили гораздо больше, ведь мы слишком много отдаем сил в этом виде спорта. Каждый год мы проводим много поединков, но наши зарплаты не растут. В какой-то момент мы понимаем, что стоим на месте и никуда не двигаемся.
Боксеры иногда показывают невероятные результаты, но платят им копейки. Я знаю по собственному опыту, как тяжело драться без денег. Я попадал в такие ситуации тысячи раз. Мы хотим получать огромные гонорары. Если кто-то вам скажет, что он готов выходить в ринг за небольшие деньги – он лжец" – сказал Фьюри.
Напомним, ранее Пол
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