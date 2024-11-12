  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри: Если кто-то вам скажет, что он готов выходить в ринг за небольшие деньги – он лжец
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри: Если кто-то вам скажет, что он готов выходить в ринг за небольшие деньги – он лжец

Бокс
Обновлено

Судит по себе

Фьюри: Если кто-то вам скажет, что он готов выходить в ринг за небольшие деньги – он лжец

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о важности денег в современном боксе. Его слова цитирует bjpenn.com:

"Я выступаю за то, чтобы нам платили гораздо больше, ведь мы слишком много отдаем сил в этом виде спорта. Каждый год мы проводим много поединков, но наши зарплаты не растут. В какой-то момент мы понимаем, что стоим на месте и никуда не двигаемся.

Боксеры иногда показывают невероятные результаты, но платят им копейки. Я знаю по собственному опыту, как тяжело драться без денег. Я попадал в такие ситуации тысячи раз. Мы хотим получать огромные гонорары. Если кто-то вам скажет, что он готов выходить в ринг за небольшие деньги – он лжец" – сказал Фьюри.

Напомним, ранее Пол рассказал о дальнейших планах после поединка против Тайсона.

По теме
yellow-arrow
Легенда супертяжелого веса и экс-соперник Кличко дал советы Джошуа
yellow-arrow
Главный тренер олимпийской сборной по боксу завершает свою работу в команде
yellow-arrow
Шатерникова рассказала о причине смерти Узелкова
Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости